Terim’den kadroya neşter
Aslan’ın hocası, Erzurum’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan Semih, Emre Taşdemir ve Mitroglou’yu kenara çekecek. Antalya’ya karşı sağ bekte Mariano, solda Linnes, forvette Diagne oynayacak.
- StarSpor
ERZURUMSPOR’LA deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Başakşehir’in 8 puan gerisine düşen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, kadroya neşteri vurma kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, Erzurum’da sakat ve cezalılar yüzünden ilk 11’de sahaya çıkan Semih Kaya, Emre Taşdemir ve forvet Kostas Mitroglou’yu kenara çekecek. Pazartesi günü Antalya ile Türk Telekom’da oynanacak karşılaşmada sağ bekte cezası biten Mariano, solda iyileşen Linnes forma giyecek. Nagatomo riske edilmeyecek. Forvet hattında ise Diagne yer alacak. Ön liberoda Donk, Selçuk, Ndiaye üçlüsünden 2’si oynayacak.
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