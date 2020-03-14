Terim'den oyuncularına '45 dakika' talimatı

14 Mart 2020 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:16

Fatih Terim, oyuncularına erkenden sonuca gitme talimatını verdi. 44 golün 27’sini ilk yarılarda atan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde de hızlı bir şekilde öne geçmek istiyor. Aslan, yapacağı şok presle taraftarın yokluğunu hissettirmeyecek.

Dev derbiye 1 gün kala Galatasaray'ın taktik planı ortaya çıktı. Tribünlerde taraftarın olmayacağı kritik maçta sarı kırmızılılar ilk 45 dakikada öne geçmeyi ve skoru almayı hedefliyor. Bu sezon Süper Lig'de 44 kez fileleri sarsan Aslan bunların 27'sini ilk yarıda 17'sini ikinci devrede kaydetti. Fatih Terim de futbolcularına Beşiktaş karşısında şok bir presle rakibi boğma talimatı verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarın eksikliğini hissetmemek için ilk dakikadan itibaren hücum yapmayı ve yine erkenden skoru almayı istiyor.

YARIŞIN DIŞINA İTELİM!

İmparator, bu maçın rakip adına da çok önemli olduğunu belirtiyor. Siyahbeyazlıların alacağı galibiyetle tekrar yarışa ortak olmasını istemeyen Fatih Terim, futbolcularına 90 dakika konsantrasyonunu bozmamaları yönünde uyarılar yapıyor. Taraftarların olmadığı bir derbinin zor geçeceğinin farkında olan Terim, "İlk yarıda atacağımız gollerle rakibin direncini kırmalıyız. Maçı kazanıp yarışa ortak olmak isteyecekler. Onları tamamen yarışın dışına itelim. Taraftarın yokluğunu hissetmemek için maça tam konsantre olmanızı istiyorum" diye konuştuğunu öğrenildi.

TERİM'İN 32. DERBİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarıkırmızılıların başında Beşiktaş ile 32. kez karşılaşacak. İmparator bu maçların 12'sini kazanırken, 12 kez de beraberlik aldı. Terim, bu maçlarda 7 yenilgi gördü.

ASLANTEPE'DE 10. DERBİ

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 10. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar ise 2 kez galibiyet elde etti. Bu statta ilk kez seyircisiz oynanacak derbide takımların sadece 1 beraberliği bulunuyor.

(Fotomaç)