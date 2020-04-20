20 Nisan 2020 Pazartesi 09:34 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:40

Futbola başlama, Süper Lig’in kalan 8 haftasını tamamlama dört gözle bekleniyor. Futbol Federasyonu, başlangıç için haziran ayında çeşitli tarihler belirledi. Ancak öngörülen tarihlerde başlar mı, temmuz ayına sarkar mı, açıkçası henüz bilinmiyor. Süper Lig’in başlama tarihi sürekli konuşulup tartışılmasına rağmen, bugüne kadar futbolcular, takımlar nasıl hazırlanacak, onlara ne kadar süre tanınacak, o tanınacak süre yeterli olacak mı, hiç gündeme gelmedi, konuşulup tartışılmadı.

Fatih Terim, Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı:

“Biz normal sezonlara başlarken, bu bütün takımlar için geçerli, 6 haftalık (1.5 ay) hazırlık süreci geçiririz. Güç, kuvvet, ağırlık, çabukluk, futbolun bütün bilimsel ve fiziksel değerlerini uygularız. Sonra da zayıf takımlardan başlayarak, güçlülere doğru giden hazırlık maçları oynarız.”

"En az 25-28 gün lazım... Hadi biraz daha fedakârlık yapalım, 3 hafta kesin lazım... 5-10 gün asla olmaz. Çabuk dönme adına hızlandırılmış yöntemlerle bilimsel, fiziksel, teknik verileri harmanlayarak hazırlanacağız. Her şeyi çabuk düşünüp çabuk yapacağız. Her şeyi 3-4 haftaya sığdırmaya çalışacağız."

"Herkes kendini mevcut şartlara göre en iyi şekilde hazırlayacak. Buna rağmen garantisi yok. İstenmeyen, bizim dışımızda gelişen bir rötar bu... Öyle evde koşu bandı falan olmaz. Futbolcuya saha lazım, top lazım. En az kayıpla işi bitireceğiz. Mevcut şartlarda en idealini yapmaya çalışacağız. Her şeyi iyi yaptık diyelim, gene de psikolojik rahatsızlık var."

'HOP NE OLUYOR?' DEME ZAMANI DEĞİL



Fatih Hoca durdu, çok önemli bir konuyu ısrarla vurguladı:

“Bu zorunlu tatil süreci uzarsa, hazırlık dönemi de uzar. Bundan kaçış yok. Bilimsel, fiziksel veriler ve gerçekler bunu söylüyor.”

Hoca devam etti: “Şartlar böyle... Futbol ailesinin içinde kim varsa, itiraz yok, bahane üretmek yok, asla şikayet yok. Öyle -bi dakika, hop ne oluyor- deme zamanı değil... Çıkıp oynayacağız. Mevcut şartlarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Hiç dilemem, hiç istemem ama sakatlanan da sakatlanacak. Yapacak bir şey yok.”

'6 GÜN MAÇ'



“Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi-salı-çarşamba oynansın. İkinci maçlar cuma-cumartesi-pazar yapılsın. İlk maçını pazartesi oynayan takım, ikinci maçını cuma, salı günü oynayan takım cumartesi, çarşamba oynayan takım pazar günü ikinci maçlarını yapsınlar” dedi. “Böylece her takım haftada iki maçını oynamış olur ve arada üç gün nefes alma ve yeni maçına mümkün olduğunca hazırlanma şansını bulur.”

“Peki, bu üç gün arada bir de deplasmana gidip gelmeler var, zor olmayacak mı?” dedim. Hoca, “Baştan beri söylüyorum. Asla şikayet etme şansımız yok. Şartlar böyle... İtiraz etmeden, “öf-pöf” demeden oynayacağız. Bu kısa sürelerde deplasmana gitme sıkıntı olur mu, elbette biraz olur, ona da katlanacağız.”

Sonra bir düşüncesini ve uygulamasını paylaştı Hoca...“Ben kampı kaldırmayı düşünüyorum. Zaten son maçlarda takımı kampa almadım. Deplasmana da maç günü gitmek niyetindeyim. Mevsim yaz... Hava muhalefeti olmaz, uçakta rötar olmaz. Türkiye’nin en uzak yeri 1-1.5 saat... Gidersin, maçını oynarsın, dönersin. Bu size zaman da kazandırır.

Fatih Hoca maçların, “Bir şehirde, bir merkezde oynanma görüşüne nasıl bakıyor”, onu da sordum. İşte cevabı: “Seyirci olmayacaksa, maçlar bir merkezde oynanabilir... Bu mantıklı... Oynayan her yerde kazanır. Aslında gelir kaybı çok fazla... Seyircisiz oynanmaz ama başka çare yoksa, yapacak bir şey de yok. Seyirci olmadığına göre tarafsız sahaya kimse bir şey demez.”

(Milliyet)