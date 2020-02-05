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Spor

Terim'i çıldırttı: Hasta, ruh hastası ya!

Alanyaspor Galatasaray maçında Fatih Terim'in Belhanda'ya olan tepkisi dikkatlerden kaçmadı

Star05.02.2020  22:59 - Güncelleme: 05.02.2020  23:03

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor’la deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da oynadığı futbolla uzun süredir tartışma konusu olan Belhanda’nın performansı bu sefer sadece taraftarları değil, bu sefer Fatih Terim’i de çıldırttı.

Daha mücadelenin 8.dakikasında attığı anlamsız pasla hocasını oldukça kızdıran Belhanda teknik heyeti de çileden çıkarırken Fatih Terim’in basit top kaybı sonrası “Hasta, ruh hastası bu ya” sözleri bir hayli dikkat çekti. Terim’in Faslı 10 numaraya gösterdiği tepki sosyal medyada da yankı bulurken, taraftarlar ‘Hoca ne dese haklı’ yorumlarında bulundu.

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