Terim'i çıldırttı: Hasta, ruh hastası ya!

Star 05.02.2020 22:59 - Güncelleme: 05.02.2020 23:03

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor’la deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da oynadığı futbolla uzun süredir tartışma konusu olan Belhanda’nın performansı bu sefer sadece taraftarları değil, bu sefer Fatih Terim’i de çıldırttı.

Daha mücadelenin 8.dakikasında attığı anlamsız pasla hocasını oldukça kızdıran Belhanda teknik heyeti de çileden çıkarırken Fatih Terim’in basit top kaybı sonrası “Hasta, ruh hastası bu ya” sözleri bir hayli dikkat çekti. Terim’in Faslı 10 numaraya gösterdiği tepki sosyal medyada da yankı bulurken, taraftarlar ‘Hoca ne dese haklı’ yorumlarında bulundu.