Terim’in 100’ü gülmüyor!

Sarı-Kırmızılı takımla Avrupa kupalarında çıktığı 77 maçta 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi alan Terim, dün geceki karşılaşma eklenince mağlubiyet sayısı (31), galibiyet (30) sayısını geçti. Ayrıca Cim-Bom, Avrupa’da 285 maçta 99 galibiyet, 111 mağlubiyet 75 beraberlik elde ederken, Lokototiv Moskoga maçından bu yana bir türlü 100. galibiyetini alıp dalya diyemedi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda ise 58 maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik, 42 mağlubiyet aldı. Aslan, Fransız ekiplerine karşı ise 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti.