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Terim’in 5 yıllık rekor planı

G.Saray ile 2024’e kadar imza atan Fatih Hoca, önce 5. yıldızı takmayı, daha sonra da Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazmayı hedefliyor.

  • Star Spor
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TEKNİK Direktör Fatih Terim çıtayı en yükseğe çıkardı. Önceki gece kupa töreninde Galatasaray ile 5 yıllık mukavele imzalayan ve 2023-24 sezonuna kadar takımın başında kalacak olan Terim, yeni dönemde yeni başarılar kazanmak için planlarını yapmaya başladı. Türk futboluna uluslararası alanda ilk büyük kupa olarak UEFA’yı kazandıran Fatih Hoca’nın 5 yıllık yeni dönemdeki ilk hedefi 3 şampiyonluk daha kazanarak 5. yıldızı takmak olacak. Böylece hem Galatasaray’ın hem de kendisinin kupa rekorlarını geliştirecek olan Terim’in asıl büyük hedefi ise Şampiyonlar Ligi. Bu dev organizasyonda adım adım ilerleyecek olan tecrübeli hoca, Devler Ligi’nde tarih yazarak, Türk futbolunda yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

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