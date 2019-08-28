Terim’in B planı Diaby

Sarı-Kırmızılılar bir yandan Fransız kulübü Monaco’yu Falcao için iknaya çalışırken, diğer yandan da teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Sporting Lizbon’la forvetin her bölgesinde oynayabilen Abdoulay Diaby için görüşmelere başladı. Cim-Bom’un 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız oyuncu için Sporting Lizbon kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve cevap beklediği ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan haberlerde Sarı-Kırmızılı kurmayların oyuncunun menajeriyle de bir araya geldiği ve şartlarını sorduğu belirtildi. Geçen sezon 44 karşılaşmaya çıkan Diaby, 7 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti. Bu sezon ise 3 maçta 105 dakika oynadı ama gol ve asist katkısı veremedi.