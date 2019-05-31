Terim’in gözü Erzurumlu Taylan’da
KÜME düşen Erzurumspor’un orta sahadaki genç dinamosu Taylan Antalyalı, Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in gözdelerinden.
- StarSpor
Takıma genç Türk oyuncuları kazandırmayı planlayan Terim’in, Taylan’ın alınmasını yönetimden istediği öğrenildi. 24 yaşındaki Taylan için kulübüne 500 bin euro teklif edilip, beklemeye geçildi.
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