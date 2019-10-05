Terim’in imha planı hazır

Son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamayan Galatasaray’da 3 maçlık cezasının ardından takımın başında sahaya çıkacak olan Teknik Direktör Fatih Terim’in, Gençlerbirliği’ni yıkma planı belli oldu. Ligde Kayseri deplasmanından sonra takımını kenardan yönetecek olan tecrübeli teknik adamın, eksiklere karşın Başkent’te rotasyona gitmeyeceği öğrenildi. Kalede Muslera’ya şans verecek olan Terim’in sakatlanan Luyindama’nın yerine stoperde Donk’a yer vereceği, ön liberoda ise Nzonzi ile Seri’yi kullanacağı kaydedildi. Kanatlarda Babel ile Feghouli, forvette ise Falcao’nun yokluğunda Andone’nin oynayacağı ifade ediliyor.