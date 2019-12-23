Terim'in istediği yıldız futbolcu Avrupa'ya göz kırptı!

TM Dijital Haber Merkezi 23.12.2019 15:15 - Güncelleme: 23.12.2019 15:15

Fernando ve Ndiaye ile yolları ayırdıktan sonra sezon başında N’Zonzi – Seri ikilisine imza attıran fakat yıldız futbolculardan beklenen verimi alamayan Galatasaray Ocak ayında yeniden ön libero arayışlarına çıkacak. N’Zonzi ve Seri’yi geldikleri takıma geri gönderme peşinde olan Fatih Terim’in son haftalarda 34 yaşındaki Selçuk İnan’a sarılması camianın bir hayli tepkisini çekse de tecrübeli çalıştırıcının 1 hafta daha durumu bu şekilde idare edeceği, Ocak ayında gereken takviyelerle kadrosunu güçlendireceği öğrenildi.

MENSAH AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Süper Lig’de maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan, yıldız oyuncularının gidişine engel olamayan Kayserispor’da Bernard Mensah’ın adı Galatasaray’la anılsa da 25 yaşındaki orta sahanın Avrupa takımlarından birine gideceği ortaya çıktı.

Bernard Mensah’ın menajeri olan Jorge Garcia’nın TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin'e yaptığı açıklamalara göre; oyuncunun Süper Lig’den herhangi bir takımı istemediği anlaşılırken, Mensah’ın özellikle Alman kulüplerine göz kırptığı belirtildi. Şu anda Avrupa’nın prestijli kulüplerinden biriyle görüştüklerini söyleyen Garcia, anlaşmanın yakın olduğunu ifade ederken Ocak ayında beklenen ayrılığın gerçekleşebileceği kaydedildi.