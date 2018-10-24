Terim'in orta sahası Donk, Belhanda ve Ndiaye'den oluşacak

Sakatların fazlalığı nedeniyle takım kurmakta zorlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke karşısında iki kademeli bir plan hazırladı.

Serdar Aziz’in oynayamayacağının kesinleşmesinin ardından savunma alternatifleri üzerinde duran Terim’in ilk düşüncesi, Ozan-Maicon’dan kurulu bir defans ikilisi Linnes, Nagatomo ve Maicon gibi üç tecrübeli isimle birlikte Ozan’a şans vermeyi düşünen Terim, bunun gerçekleşmesi durumunda orta sahayı Ndiaye, Donk ve Belhanda ile kuracak.

Defans için ikinci düşünce ise, Donk’un stopere çekilmesi... Bu durumda Ozan’ı kulübeye çekecek olan sarı-kırmızılıların teknik patronu, Maicon ile Donk’u yan yana oynatacak. Bu durumunda Hollandalı futbolcunun orta sahadaki görevi Selçuk İnan’a teslim edilecek.

Fatih Terim’in ileri üçlüsünde ise değişiklik yaşanmayacak. Eren Derdiyok’un takıma dönmesiyle rahatlayan Galatasaray Teknik Direktörü, sağ açık olarak Sinan Gümüş’ü, sol kanatta ise Rodrigues’i sahaya sürecek.

(Skorer)