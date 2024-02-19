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Spor

Terim'in rekorunu da kırdı! Okan Buruk durdurulamıyor

Başarılı teknik direktör Okan Buruk son iki sezonda Galatasaray'da inanılmaz işlere imza attı. Dün akşam MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden sarı kırmızılılarda Okan Buruk kırılması zor bir rekora imza attı. İşte detaylar...

19 Şubat 2024 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Terim'in rekorunu da kırdı! Okan Buruk durdurulamıyor
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Okan Buruk, uzun yıllar Fatih Terim'in elinde olan kırılması güç bir rekoru kırarak Ankaragücü deplasmanından 3 puanla döndü.

50 GALİBİYETLİK İNANILMAZ SERİ

1.5 sezonda toplamda Süper Lig'de 62 maça çıkan Okan Buruk, 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak müthiş bir puan ortalaması tutturdu.

REKOR FATİH TERİM'DEYDİ

Bu kadar kısa süre içinde 50 galibiyete ulaşan Okan Buruk, Fatih Terim'i geride bırakarak rekoru kırdı. Bir önceki rekor 70 maçta 50 galibiyetle Fatih Terim'e aitti.

[62]Okan Buruk

[70]Fatih Terim

[71]Christoph Daum

[71]İsmail Kartal

[71]Şenol Güneş

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