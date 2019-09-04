Terim'in Şampiyonlar Ligi kadrosu büyük tepki çekti
Şampiyonlar Ligi kadrosunda Selçuk İnan'ın yer alıp Taylan Antalyalı'nın şans bulamaması büyük tepki topladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
PSG, Real Madrid ve Club Brugge’la aynı gruba düşen Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı.
SELÇUK İNAN KADRODA TAYLAN ANTALYALI YOK!
Bu sezon kadrosuna tam 12 futbolcu takviyesi yapan ve transferin son günlerinde Andone, Lemina, Taylan Antalyalı gibi tecrübeli oyunculara imza attıran Galatasaray’ın açıkladığı Şampiyonlar Ligi kadrosunda Taylan Antalyalı’nın yer almaması camiayı bir hayli şaşırttı. Geçtiğimiz sezon Erzurumspor’da oynadığı futbolla göze çarpan, sadece sarı kırmızılıların değil Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer listesinde olmasına rağmen Galatasaray’a imza atan Taylan Antalyalı’nın kadroda bulunmaması tepkilere yol açarken, Devler Ligi arenasının 20 kişilik kadrosunda 35 yaşındaki Selçuk İnan’ın yer alması Fatih Terim ve teknik heyetin sert bir dille eleştirilmesine neden oldu.
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