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Terim’in son gözdesi Bakayoko

Galatasaray’ın hocası Fernando’nun ayrılmasından sonra ön liberoda zaaf yaşanmaması için Chelsea’de forma giyen Fransız oyuncuyu istedi. Yönetim kiralama teklifi ile İngiliz kulübünün kapısını çaldı.

  • Star Spor
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FERNANDO’NUN yerine ön libero arayışlarında olan Galatasaray, Chelsea’de forma giyen Tiemoue Bakayoko’yu kiralamak için girişimlerde bulundu. Terim’in bu mevkiye büyük önem verdiği ve kaliteli bir takviye için yönetimle görüşmeler yaptığı belirtilirken, Sarı-Kırmızılılar da transfer için devreye girdi. Chelsea’nin,Monaco’dan büyük ümitlerle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibinde beklenen seviyeye çıkamazken, geçen sezonu Milan’da kiralık olarak geçirmişti.Bakayoko’nun bu sezon da Chelsea’de forma şansının düşük olduğu bu nedenle yine kiralanmasının düşünüldüğü kaydedildi. Galatasaray’ın Chelsea’ye kiralama bedeli ödemeden işi bitirmeye çalıştığı, oyuncuya da 1.2 milyon euroluk bir tekilf yapılacağı öğrenildi. Bakayoko ile bazı İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği ifade edildi.

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