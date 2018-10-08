Terim'in taktik dehası
Galatasaray’ın tecrübeli hocanın yaptığı yerinde değişiklik sayesinde galip geldiğini belirten otoriteler, “Belhanda ve Onyekuru’yu çıkartıp Maicon ile Donk’u forvet olarak sahaya sürmesi dahiceydi” dediler.
- StarSpor
SÜPER Lig’de Antalyaspor’u deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek 8. haftayı 18 puanla lider kapatmayı garantileyen Galatasaray’da aslan payı Teknik Direktör Fatih Terim’e çıkarıldı. Futbol otoriteleri, Sarı-Kırmızılılar’ın zorlu maçta tecrübeli hocanın yerinde değişiklikleri sayesinde kazandığına vurgu yaparak, “Terim bir taktik deha” ifadelerine yer verdiler.
ROTASYON VE KRİTİK HAMLELER
İmparator’un Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile deplasmanda yapılan karşılaşmanın ardından iki bek Linnes ve Nagatomo’yu Akdeniz ekibine karşı dinlendirdiğine dikkat çeken otoriteler, “Sağ bekte Mariano, solda Ömer Bayram görev yaptı. Stoper Maicon’un yerine Ozan Kabak’a, Donk’un yerine de cezası yüzünden Porto’ya karşı oynamayan Ndiaye’ye şans tanıdı. Ama Terim asıl hamlesini ikinci yarıda yaptı” dediler.
GALİBİYETİN MİMARI FATİH HOCA
Tecrübeli teknik adamın, ilk olarak beklenen performansı ortaya koyamayan Garry Rodrigues’i kenara aldığını hatırlatılırken, “İkinci önemli hamleyi Belhanda’yı çıkartıp stoper Maicon’u forvet olarak sahaya sürerek yaptı. 85’te ise bu kez Onyekuru’yu kenara alıp, Donk’u forvete koydu. Bu dahice hamle de sonuç verdi ve galibiyet geldi. Antalya’da alınan galibiyetin mimarı Terim’dir” yorumları yapıldı.
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