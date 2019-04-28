Terim’in üç kupa hesabı

SÜPER Lig’de ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray’da herkes bu iki kulvara kenetlenmişken, Teknik Direktör Fatih Terim ise konuya farklı bir boyuttan yaklaştı. Tecrübeli hoca, Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı konuşmada “Herkes iki kupa almayı konuşuyor. Bizim hedefimiz iki değil üç kupa. Arada Süper Kupa unutuluyor. Biz şu anda 3 kupaya birden talibiz. Önümüzde 5 lig, 1 Türkiye Kupası finali ve 1 de Süper Kupa finali var. Gelecek sezon lig startı verilmeden önce 7’de 7 yaparak müzemize 3 kupa daha koymaya kararlıyız. Bu hedefe ulaşmak için önümüzde sadece 630 dakikalık bir mücadelemiz kaldı” ifadesini kullandı.