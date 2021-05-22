22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:24 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:24

Galatasaray'ın eski oyuncularından Hasan Şaş, Sarı-Kırmızılıların yoğun gündeminde flaş bir çıkış yaptı. Hasan Şaş, sosyal medya hesabından göreve hazır olduğunun mesajını verdi.

Hasan Şaş paylaşımında, "Galatasaray sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim, ne para ne pul sevgi parayla satın alınamaz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamasının ardından Hasan Şaş'ın açıklaması, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından konuşulan konulardan oldu. Galatasaray'da geçiş dönemi için düşünülen teknik adamın Hasan Şaş olduğu iddia edilmişti.

Hasan Şaş daha önce uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim ve Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.