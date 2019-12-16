Terim’le en kötü performans

CİM-BOM’DA kötü gidişe bir türlü çare bulamayan Teknik Direktör Fatih Terim, G.Saray’ın başında yer aldığı sezonların en kötü başlangıcını yaşıyor. Fatih Hoca, 10. kez Sarı-Kırmızılı takımın teknik adamı olarak sezona giriş yaparken geride kalan 15 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi ile en kötü döneminimza attı. Sadece 24 puan toplayabilen Galatasaray, bundan önceki en kötü performansını geçen sezon yaşamış ve 25 puan toplamıştı. Ancak Terimli Cim-Bom buna rağmen sezonu şampiyon tamamlamıştı. Galatasaray, Terim döneminde en başarılı sezon girişlerini 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında yaşarken bu iki dönemi de şampiyon olarak tamamlamıştı. Terim ayrıca CimBom’da Devler Ligi’ndeki en kötü sezonunu da geride bırakırken, kupada ise ilk maçta ikinci Lig ekibi Tuzla’ya 2-0 yenilip turu sıkıntıya soktu.