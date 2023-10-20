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Spor

Terry Stotts, Milwaukee Bucks'ın kadrosundan ayrıldı

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks, yardımcı antrenör Terry Stotts'ın takımdan ayrılma kararı aldığını duyurdu.

20 Ekim 2023 Cuma 13:10 - Güncelleme:
Terry Stotts, Milwaukee Bucks'ın kadrosundan ayrıldı
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Milwaukee Bucks'ın yardımcı antrenörü Terry Stotts'ın istifa kararı aldığı bildirildi.

Bucks antrenörü Adrian Griffin, gazetecilere yaptığı açıklamada Stotts'ın Milwaukee kadrosundan ayrıldığını doğrularken, durum hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak bu hamlenin Stotts'un kararı olduğunu söyledi.

Stotts'ın, Atlanta Hawks (2002-04), Bucks (2005-07) ve Trail Blazers (2012-21) ile bulunduğu dönemler de dahil olmak üzere 517-486'lık bir başantrenörlük kariyeri bulunuyor.

Stotts'ın Portland'daki eski oyuncusu Damian Lillard, bu ani hareketin şaşırtıcı olduğunu dile getirirken, Bucks'ın sezona odaklanmasını engellemesini beklemediğini söyledi.

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