Tesadüfen karşılaştık Kartal’dan teklif yok
BEŞİKTAŞ’TA İtalya’ya giden Başkan Fikret Orman’ın, Milan’da forma giyen 10 numara Alen Halilovic’in transferini bitirmeye çalıştığı yolundaki haberler doğru çıkmadı.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ’TA İtalya’ya giden Başkan Fikret Orman’ın, Milan’da forma giyen 10 numara Alen Halilovic’in transferini bitirmeye çalıştığı yolundaki haberler doğru çıkmadı. 22 yaşındaki Hırvat oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, “Halilovic’in Beşiktaş’a transfer olacağı iddiaları doğru değil. Başkan Orman’la İtalya’da tesadüfen karşılaştık. Beşiktaş’ın da bize bir teklifi yok. Alen, Milan’dan ayrılmayı da düşünmüyor” açıklamasında bulundu.
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