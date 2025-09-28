İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Tete: Brezilya'ya geri dönmek istiyorum

Panathinaikos forması giyen Tete, gelecek planları hakkında konuştu ve Brezilya'ya geri dönmek istediğini dile getirdi.

28 Eylül 2025 Pazar 14:53
Tete: Brezilya'ya geri dönmek istiyorum
Panathinaikos forması giyen Tete, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Son transfer döneminde Brezilya takımlarının kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Tete, buna rağmen Avrupa'da kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Tete, "Brezilya'da hiç profesyonel olarak oynamadım. Brezilya'ya geri dönmek ve bu deneyimi yaşamak istiyorum ama şu anda Avrupa'da çok mutluyum." dedi.

Brezilya basınında Tete ile ilgili çıkan haberde ise, son döntransfer döneminde 25 yaşındaki futbolcu ile Flamengo, Botafogo, Fluminense ve Cruzeiro'nun ilgilendiği yazıldı.

PANA İLE SÖZLEŞMESİ

Gremio'nun altyapısında yetişen Tete, Brezilya ekibinin A takımında forma giymeden Shakhtar Donetks'e transfer olmuş ve Avrupa kariyerine başlamıştı.

Panathinaikos ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Tete'nin, güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

