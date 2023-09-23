Tete performansıyla İskoçlarda pişmanlığa neden oldu

İngiliz yazar Dan Owen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Kopenhag maçından sonra İskoçlar'ın Tete pişmanlığını yazdı.

Owen haberinde şu ilginç ayrıntılara yer verdi: "Tete'nin yeni bir kulüpte, anında etki yaratma yeteneği konusunda hiçbir zaman şüphe duyulmadı. Leicester City'e geldiğinde de Aston Villa'ya karşı kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Şimdi adının Galatasaray tarihine yazılması için sadece 5 maça ihtiyacı olduğunu gösterdi. Ancak bu 23 yaşındaki oyuncuyu 18 aydır yakından izleyenler için sürpriz olmamalı.

İSTİKRARINI SÜRDÜREBİLMELİ

Shakhtar Donetsk'ten gelen oyuncunun Kopenhag karşısında yedek kulübesinden gelerek oyunu değiştirdiğini söylemek yetersiz kalır. Tete, Zinedine Zidane derlemesine benzeyen, kontrollü, lazer güdümlü bir voleyle golü kendisi attı. Tete, bu golle Celtic'in onu neden çok istediğini de gösterdi. Tete'nin şimdi yapması gereken, başlangıç etkisinin uzun sürebildiğini kanıtlamak. Lyon'da hızla gözden düştü, Leicester City'de aynı etkiyi tekrarlamakta zorlandı ancak King Power'e onu getiren menajerin 2 ay sonra ayrılması da bunda etkili oldu.

DOKUNUŞLARI KUSURSUZ

Brendan Rodgers onu, 'Topu alabilen, pas verebilen, topu koruyabilen, koşu yapabilen ve çalışkan bir sağ kanat. Futbolu biliyor. Oynamaya çalıştığımız taktiğe uyumlu, dokunuşları kusursuz' sözleriyle anlatmıştı. Raporlara göre yazın Rodgers ve Tete'nin yeniden bir araya gelme ihtimali vardı. Ancak bu mümkün olmadı. Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde Tete'nin ihtiyacı olan yetenek değil, yeteneğini uzun süre koruyabilmesi."

HAFTANIN GOLÜ

Tete'nin Kopenhag'a attığı gol Devler Ligi'nde haftanın en iyisi seçildi. Maçın adamı da seçilen Tete, en iyi 11'de de yer aldı. Sambacı'nın Boey'e yaptığı asist de günün en iyi servisi seçildi.