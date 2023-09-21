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Spor

Tete, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 15:47 - Güncelleme:
Tete, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde
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Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'ine seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11'inde yer aldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İNDE ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

Kaleci: Ivan Provedel (Lazio)

Defans: Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg)

Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United)

Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg)

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