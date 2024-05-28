Tete'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, şampiyonluk kutlamalarının ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Şampiyonluk kupası ile poz veren Tete, Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "11 yıldır bekledikleri kupa!" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu Tete'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarlarınca sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

TETE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tete, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 45 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1646 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 3 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.