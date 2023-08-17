Tete'nin gözü Brezilya Milli Takımı'nda

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a imza atan, ancak Ukrayna kulübünün FIFA'ya şikayeti sonrası henüz TFF'den lisansı çıkarılmayan Tete, bir an önce sahaya dönmek istiyor. 23 yaşındaki solak yeteneğin asıl hedefi ise tüm alt yaş kategorilerinde oynadığı Brezilya Milli Takımı'nın formasını en üst seviyede giyebilmek.

Sambacı, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansın, kendisini Brezilya'ya taşıyacağına inanıyor.

TETE KİMDİR?

Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.