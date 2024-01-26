Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Tete için kapısı çalınmaya başladı. Sarı kırmızılılar, yoğun transfer gündeminde Tete için de yabancı kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor.

4+1 YILLIK İMZA ATTI

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesh ettikten sonra Tete, 2.8 milyon euro maaş ve 3.1 milyon euro imza ücreti karşılığı 4+1 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı. Tete'den çok büyük beklentileri olan Galatasaray, dalgalı bir performansla karşılaştı.

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİFLER GELDİ

Avrupa'da transferin kapanmasına kısa süre kala Tete'nin menajeri, Fransa ve Rusya'dan 6 milyon euro'luk teklifler getirdi. Rusya'dan Zenit, bir noktada Galatasaray ile de temasa geçti.

6 milyon euro ve bonuslar öneren Zenit'e Galatasaray, 10 milyon euro cevabı verdi.

G.SARAY '8 ARTI'YA SICAK BAKIYOR

Sarı kırmızılı kulüp, Tete için Zenit'in 8 milyon euro artı bonuslar teklif etmesi halinde de kabul etmeye sıcak bakıyor.