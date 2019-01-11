Tetteh’e servet istediler

FORVET hattına takviye yapmak için arayışlarına devam eden Galatasaray’da Benjamin Tetteh şoku. Sarı-Kırmızılar’ın transferi için düğmeye bastığı 21 yaşındaki Ganalı forvetin bonservisi dudak uçuklattı. Sparta Prag’ın CimBom’un bugünkü piyasa değeri olan 2 milyon euroyu teklif etmeyi planladığı Tetteh’e 12 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. Çekya kulübünün Ganalı oyuncuya adeta servet talep etmesi üzerine geri adım atan yönetimin, Tetteh için kiralama formülünü devreye sokacağı bildirildi. Sparta Prag’ın makul bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar’ın, Tetteh’i satın alma opsiyonu ile kiralayabileceği ifade ediliyor.