Tetteh’te rakip çıktı
CİM-BOM’UN golcü alternatifleri arasında yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh ile Manchester City’nin de ilgilendiği öğrenildi.
- StarSpor
CİM-BOM’UN golcü alternatifleri arasında yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh ile Manchester City’nin de ilgilendiği öğrenildi. İngiliz kulübünün devreye girmesiyle 21 yaşındaki genç golcünün, Galatasaray’ı beklemeye aldığı bildirildi.
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