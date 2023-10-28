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Spor

Tevfik Yamantürk'ten başkanlık açıklaması: Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta gerçekleşecek kongrede başkanlık adaylığında bulunmayacağını açıkladı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Tevfik Yamantürk'ten başkanlık açıklaması: Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım
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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, olağanüstü seçimli genel kurul hakkındaki kararını verdi.

Yamantürk, başkanlığa aday olmama kararı aldığını açıkladı.

İşte Tevfik Yamantürk'ten yapılan açıklama;

"10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."

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