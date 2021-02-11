TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı

Haftanın açılış maçında Ankaraspor, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da Altınordu'yu konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)