TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:09

Haftanın açılış maçında Ankaraspor, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da Altınordu'yu konuk edecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

