TFF 1. Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu

TFF 1. Lig’de 10, 11, ve 12. hafta maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’de 10, 11 ve 12. hafta müsabakalarının programı şöyle:
21 Kasım Cumartesi
13.30 Boluspor - Ankaraspor
13.30 Altınordu - İstanbulspor
16.00 Bursaspor - Adanaspor
19.00 Giresunspor - Samsunspor
22 Kasım Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
16.00 Tuzlaspor - Bandırmaspor
19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor
23 Kasım Pazartesi
19.00 Menemenspor - Altay
19.00 Balıkesirspor - Ümraniyespor
28 Kasım Cumartesi
13.30 Ümraniyespor - Menemenspor
16.00 İstanbulspor - Giresunspor
16.00 Akhisarspor - Ankaraspor
19.00 Altay - Bursaspor
29 Kasım Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor
13.30 Bandırmaspor - Balıkesirspor
16.00 Eskişehirspor - Altınordu
19.00 Samsunspor - Tuzlaspor
30 Kasım Pazartesi
19.00 Adanaspor - Boluspor
4 Aralık Cuma
19.00 Tuzlaspor - İstanbulspor
19.00 Bursasspor - Ümraniyespor
5 Aralık Cumartesi
13.30 Giresunspor - Eskişehirspor
13.30 Ankaraspor - Adanaspor
16.00 Boluspor - Altay
16.00 Menemenspor - Bandırmaspor
19.00 Balıkesirspor - Samsunspor
6 Aralık Pazar
16.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
19.00 Adana Demirspor - Akhisarspor