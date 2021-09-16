TFF 1. Lig'de 3 kulüp PFDK'lık oldu

DHA 16 Eylül 2021 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Denizlispor'u çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'u 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Altınordu'yu da 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

1- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ALTINORDU Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.