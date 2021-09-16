İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5286
  • EURO
    10,0506
  • ALTIN
    482.04
  • BIST100
    1418.03
Spor

TFF 1. Lig'de 3 kulüp PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig takımları Denizlispor, Samsunspor ve Altınordu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

DHA16 Eylül 2021 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:17
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Denizlispor'u çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'u 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Altınordu'yu da 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

1- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ALTINORDU Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.