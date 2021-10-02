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Spor

TFF 1. Lig'de 9. haftanın maç takvimi belli oldu

TFF 1. Lig'de 9. haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 00:11 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 00:12
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftada müsabakalarının programı şöyle:

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

17 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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