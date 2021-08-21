TFF 1. Lig'de Ege derbisi

AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:30

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.



Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'u 4-3 yenen Manisa, profesyonel liglerde 37 maçtır mağlup olmuyor.

İç saha maçlarını Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak Manisa'da taraftarlar için yarın saat 19.30'dan itibaren Eski Garaj'dan otobüs seferleri yapılacak.

Sezona evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Denizlispor, hafta içinde teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi. Yeşil-siyahlı ekip, eski oyuncularına borçlarını ödedikten sonra transfer ettiği isimlerin lisanslarını da çıkarttı.