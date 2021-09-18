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Spor

TFF 1. Lig'de Ege derbisi

TFF 1'inci Lig'in 6. haftasında Altınordu, yarın Ege derbisinde Denizlispor'u ağırlayacak.

DHA18 Eylül 2021 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 12:35
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TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu, yarın Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Mert Güzenge düdük çalacak. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 30, VIP 100 TL'den satışa çıktı.

İzmir ekinde kırmızı kart cezalıları Metehan ve Sami kadroda yer almayacak. Denizli temsilcisinde cezası süren Erdal forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altınordu 4 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. İlk 3 maçını kaybettikten sonra 2'de 2 yapan 6 puanlı Denizlispor ise 11'inci basamakta yer buldu.

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