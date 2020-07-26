26 Temmuz 2020 Pazar 23:11 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 23:12

TFF 1. Lig playoff yarı finalinde rövanş maçları oynandı ve Adana Demirspor ile Karagümrük, finale yükselmeyi başardı.

0-0 biten ilk maçın rövanşında Adana Demirspor, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı ve finale yükseldi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+13. dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı. İstanbul'da 3-3 biten maçın rövanşında Karagümrük, Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sabo kaydetti.

Karagümrük ile Adana Demirspor, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak.