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  • TFF 1. Lig finalinde Karagümrük ile Adana Demirspor karşılaşacak
Spor

TFF 1. Lig finalinde Karagümrük ile Adana Demirspor karşılaşacak

TFF 1. Lig'de oynanan play-off yarı final karşılaşmalarında play-off finalini oynamaya hak kazanan iki takımda belli oldu. 30 Temmuz Perşembe günü finalde Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

26 Temmuz 2020 Pazar 23:11 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 23:12
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TFF 1. Lig playoff yarı finalinde rövanş maçları oynandı ve Adana Demirspor ile Karagümrük, finale yükselmeyi başardı.

0-0 biten ilk maçın rövanşında Adana Demirspor, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı ve finale yükseldi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+13. dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı. İstanbul'da 3-3 biten maçın rövanşında Karagümrük, Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sabo kaydetti. 

Karagümrük ile Adana Demirspor, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak.

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