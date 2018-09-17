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TFF 1. Lig'de hakeme saldırı! Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı tatil edildi

Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadele, bir taraftarın sahaya atlayıp hakeme saldırması üzerine tatil edildi.

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Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşma Balıkesirsporlu bir taraftarın sahaya atlayıp hakeme saldırması üzerine yarıda kaldı.

Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında tribünden bir kişi, 0-0 biten ilk yarının sonunda sahaya inip hakeme yumruk attı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan yaralandığı gerekçesiyle müsabakayı tatil etti.

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