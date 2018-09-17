TFF 1. Lig'de hakeme saldırı! Balıkesirspor - Ümraniyespor maçı tatil edildi
Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadele, bir taraftarın sahaya atlayıp hakeme saldırması üzerine tatil edildi.
Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşma Balıkesirsporlu bir taraftarın sahaya atlayıp hakeme saldırması üzerine yarıda kaldı.
Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında tribünden bir kişi, 0-0 biten ilk yarının sonunda sahaya inip hakeme yumruk attı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan yaralandığı gerekçesiyle müsabakayı tatil etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.