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Spor

TFF 1. Lig'de liderin maçı Atilla Karaoğlan'ın

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Altınordu'nun, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 13:52
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

4 Aralık Cuma:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

19.00 Bursasspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Hakan Ceylan

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay: Kadir Sağlam

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Emre Malok

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Özgür Yankaya

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Burak Şeker

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