TFF 1. Lig'in zirvesinde kıyasıya yarış! İşte puan durumu...

Konuk ettiği Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor 21 puanla, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla önünde liderliğini sürdürdü.
Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftayı 18 puanla üçüncü bitirdi.
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: 1-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: 2-2
Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: 2-1
Menemenspor-Yılport Samsunspor: 3-2
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 6-2
Manisa-Adanaspor: 0-3
Bursaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1
İstanbulspor-Tuzlaspor: 1-0
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|9
|6
|3
|0
|17
|3
|14
|21
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|6
|3
|0
|17
|5
|12
|21
|3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|9
|6
|0
|3
|15
|10
|5
|18
|4.EYÜPSPOR
|9
|5
|2
|2
|16
|12
|4
|17
|5.KOCAELİSPOR
|8
|5
|1
|2
|8
|7
|1
|16
|6.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|9
|5
|0
|4
|15
|10
|5
|15
|7.TUZLASPOR
|8
|4
|2
|2
|9
|5
|4
|14
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|8
|3
|2
|3
|14
|14
|0
|11
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|3
|2
|3
|10
|13
|-3
|11
|10.MENEMENSPOR
|9
|3
|2
|4
|12
|17
|-5
|11
|11.İSTANBULSPOR
|8
|3
|1
|4
|10
|10
|0
|10
|12.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|9
|3
|1
|5
|9
|12
|-3
|10
|13.ALTINORDU
|9
|3
|1
|5
|12
|20
|-8
|10
|14.ADANASPOR
|9
|2
|3
|4
|12
|15
|-3
|9
|15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|0
|6
|11
|16
|-5
|9
|16.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|8
|2
|2
|4
|8
|9
|-1
|8
|17.BURSASPOR
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|-3
|8
|18.BALIKESİRSPOR
|8
|2
|0
|6
|6
|13
|-7
|6
|19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|8
|1
|1
|6
|5
|12
|-7
|4
TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa (Eryaman)
20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)
24 Ekim Pazar:
13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)