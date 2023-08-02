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Spor

TFF, 1959 öncesi şampiyonluklar için harekete geçti

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonlukların incelenmesi için bir komisyon kurma kararı vermişti. TFF, tarihçi ve hukukçulardan oluşacak olan bu komisyonu kurmak için harekete geçti.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
TFF, 1959 öncesi şampiyonluklar için harekete geçti
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Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 öncesindeki şampiyonlukların araştırılması için bir komisyon kurma kararı almıştı. TFF, bu komisyonda çalışacak ekibi kurmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları ile ilgili iki yıl önce yapmış olduğu başvuru üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Temmuz 2023 tarihinde konu ile ilgili komisyon kurma kararı aldığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar Türk spor kamuoyunda ciddi bir karşılık bulmuştu.

TFF'nin daha önce duyurduğu bu adımın ardından tarihçi ve hukukçulardan oluşması beklenen komisyonu kurmak için harekete geçtiği öğrenildi.

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