TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu yarın başlayacak

İki grupta 19'ar takımın mücadele edeceği ligde 2'si doğrudan, 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip, 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 4 sırayı alacak 8 takım, lige veda edecek. Normal sezon bitiminde gruplarını lider bitiren takımlar, direkt 1. Lig'e yükselecek. Her grupta lideri takip eden 5'er takım, play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta iki gruptan finale çıkacak takımlar, 1. Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

Ligde ilk santra, Beyaz Grup'ta yarın saat 16.30'daki Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor maçında yapılacak.

İlk yarının 24 Aralık Pazar günü tamamlanacağı ligde, 14 Ocak haftasında başlayacak ikinci devrenin 4 Mayıs Cumartesi günkü müsabakalarla bitirilmesi planlanıyor. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.



TAKIMLAR

Beyaz Grup'ta geçen sezon 1. Lig'den düşen Altınordu, TFF 3. Lig'den yükselen Yeni Mersin İdmanyurdu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, geçen sezon deprem nedeniyle hakları dondurulan Adıyaman FK ile Diyarbekirspor'un yanı sıra 1461 Trabzon FK, Hes İlaç Afyonspor, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Bitexen Vanspor FK, Bucaspor 1928, Bursaspor, Esenler Erokspor, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Futbol, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Weecoins Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor yer alacak.

Kırmızı Grup'ta ise 1. Lig'e veda eden Denizlispor, TFF 3. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Alagöz Holding Iğdır FK, Motolux 68 Aksaray Belediyespor, Belediye Derincespor, Karaman FK, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor, Kuzey Marmara Arnavutköy, Düzcespor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor, Menemen FK, Sarıyer, Somaspor ve Uşakspor mücadele edecek.