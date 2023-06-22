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Spor

TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig'de yeni sezonun grup kuraları çekildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2023/2024 sezonunun grup kuraları TFF Başkanlık seçimi sonrasında yapıldı.

22 Haziran 2023 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig'de yeni sezonun grup kuraları çekildi
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleşen TFF Genel Kurulu Toplantısı'nın ardından kura çekimi yapıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

TFF. 2. Lig'de sezon 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de ise 9-10 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak normal sezon, 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

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