TFF 2.Lig'de sonuçlar belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 8. hafta karşılaşmaları oynandı.
Karşılaşmaları sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Sivas Belediyespor-Çorum FK: 0-2
Bayburt İl Özel İdare-Somaspor: 0-3
Bitexen Düzcespor-Isparta 32 Spor: 1-0
Ankaraspor-Bursaspor: 1-1
Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor: 5-1
İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-2
Tarsus İdman Yurdu-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Batman Petrolspor: 2-0
Anagol 24Erzincanspor-Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Kırmızı Grup:
Adıyaman FK-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Pazarspor-Kocaelispor: 1-3
Silahtaroğlu Vanspor FK-Diyarbekirspor: 1-1
1461 Trabzon FK-GMG Kastamonuspor: 1-1
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-0
Uşakspor-Serik Belediyespor: 0-1
Weecoins Kırklarelispor-İskenderunspor: 0-2
Fethiyespor-Ankara Demirspor: 0-2
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kırşehir FK: 1-0
Bucaspor 1928-Sarıyer: 3-1