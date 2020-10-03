TFF: 3 klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:19 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:19

TFF'den yapılan açıklamada, hakemlerde herhangi bir semptom belirlenmediği, tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca izole edilecekleri kaydedildi.

TFF'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Üç klasman yardımcı hakemimizin 01.10.2020 perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."