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Spor

TFF 3. Lig 2. grupta play-off ikinci tur eşleşmeleri belli oldu

TFF 3. Lig 2. Grup play-off karşılaşmasında normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenen Karaman FK, adını yarı finale yazdırdı.

26 Mayıs 2023 Cuma 00:59 - Güncelleme:
TFF 3. Lig 2. grupta play-off ikinci tur eşleşmeleri belli oldu
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Kemal Kaynaş Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ve normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 2-1 yenen ev sahibi takım, bir üst tura çıktı.

RAKİBİ ORDUSPOR OLDU

FF 3. Lig 2. Grup play-off'un bir diğer mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Kuşadasıspor'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Yeni Ordu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip, müsabakanın ikinci yarısında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Orduspor 1967, yarı finalde Karaman FK'nin rakibi oldu.

PROGRAM AÇIKLANDI

TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off ikinci tur müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede program şöyle:

1 Haziran Perşembe:

16.00 Karaman FK-Orduspor 1967 (Kemal Kaynaş)

6 Haziran Salı:

20.00 Orduspor 1967-Karaman FK (Yeni Ordu)

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