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  • TFF 3. Lig ekiplerinden Yalovaspor'da 7 koronavirüs vakası
Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Yalovaspor'da 7 koronavirüs vakası

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yalovaspor'da 12 Kasım Perşembe günü oynanacak Şile Yıldızspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testi sonucunda 7 kişide koronavirüs tespit edildi.

IHA09 Kasım 2020 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:56
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Yalovaspor’un iki teknik ekip, 1 malzeme sorumlusu ve 4 futbolcu olmak üzere 7 kişinin testi pozitif çıktı.

Yalovaspor da Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol takımımıza bugün tesislerimizde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde dört futbolcumuz, bir kulüp personelimiz, iki teknik ekibimizden olmak üzere toplam 7 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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