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Spor

TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlaması duyuruldu

TFF, 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun 8 Eylül 2024'te başlayıp 26 Mayıs 2025'te tamamlanacağını internet sitesi üzerinden duyurdu.

IHA22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlaması duyuruldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun 8 Eylül 2024'te başlayıp 26 Mayıs 2025'te tamamlanacağını duyurdu. Play-off müsabakalarının ise ileri bir tarihte ilan edileceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlamasını duyurdu. Buna göre, TFF 3. Lig maçları 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Sezonun ilk yarısı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci devre ise 19 Ocak 2025'te başlayıp 26 Mayıs 2025 günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Play-off karşılaşmalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

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