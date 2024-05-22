TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlaması duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun 8 Eylül 2024'te başlayıp 26 Mayıs 2025'te tamamlanacağını duyurdu. Play-off müsabakalarının ise ileri bir tarihte ilan edileceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonunun planlamasını duyurdu. Buna göre, TFF 3. Lig maçları 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Sezonun ilk yarısı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci devre ise 19 Ocak 2025'te başlayıp 26 Mayıs 2025 günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Play-off karşılaşmalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.