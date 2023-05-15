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Spor

TFF 3. Lig, 2 hafta sonra sona eriyor

TFF 3. Lig'de, 33. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. 2022-2023 sezonunda ise son 2 haftaya giriliyor.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
TFF 3. Lig, 2 hafta sonra sona eriyor
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Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren ekipler direkt TFF 2. Lig'e çıkacak. Bu müsabakalar sonunda gruplarında 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off maçlarına çıkacak.

1. Grup'ta 3, 2. Grup'ta 2 ve 3. Grup'ta ise 1 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

1. GRUP

Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'nun son 2 haftaya en yakın rakipleri Belediye Kütahyaspor'un 2, 52 Orduspor FK'nin 3 puan önünde girdiği 1. Grup'ta yarın 1954 Kelkit Belediyespor'a konuk olacak Mersin temsilcisi son hafta öncesinde 2. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Yeni Mersin İdmanyurdu haftayı galibiyetle tamamlaması halinde Belediye Kütahyaspor'un puan kaybında 2. Lig'e yükselecek. Diğer maçların sonuçlarına göre Mersin ekibine 1 puan bile yetebilecek. Yeni Mersin İdmanyurdu, ikili averajda da rakiplerinin önünde bulunuyor.

Bu grupta 34 puanlı 1954 Kelkit Belediyespor, 31'er puanlı Yomraspor ve Eskişehirspor, 26'şar puana sahip Gema Polimer Şile Yıldızspor ve Edirnespor, son 2 haftaya girilen ligde kalma mücadelesi veriyor. Yarın alınacak sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e gerileyecek ekipler belli olabilir.

2. GRUP

2. Grup'ta lider Alagöz Holding Iğdır FK'nin 65 takipçileri Karaman FK'nin 64, Armoni Antalya Kestelspor'un 63, Orduspor 1967'nin de 62 puanı bulunuyor. İlk 2 sıradaki takımların puan mücadelesine çıkacağı haftada maçların sonuçlarına göre Alagöz Holding Iğdır FK'nin bir üst lige yükselme ihtimali var.

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'un ligden düştüğü grupta 26 puanlı Bayrampaşaspor, 30 puanı bulunan Darıca Gençlerbirliği ve 32 puana sahip Ergene Velimeşespor'dan biri daha lige veda edecek.

3. GRUP

68 Aksaray Belediyespor'un Kepez Belediyespor'un 1 puan önünde lider durumda bulunduğu 3. Grup'ta iki takımdan biri adını 2. Lig'e yazdıracak. Kepez Belediyespor''un bu hafta ligden çekilen Malatya Arguvanspor'la karşılaşacağı için müsabakadan hükmen galip ayrılacak olması nedeniyle gruptan çıkacak ekip son haftada belli olacak.

Grupta son sıradaki Niğde Anadolu FK lige daha önce veda etmişti.

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