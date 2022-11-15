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Spor

TFF, 7 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Giresunspor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'u çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk etti.

AA15 Kasım 2022 Salı 20:55 - Güncelleme:
TFF, 7 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Bitexen Girasunspor, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor'un, çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.

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