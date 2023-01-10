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Spor

TFF, 7 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk etti.

AA10 Ocak 2023 Salı 20:02 - Güncelleme:
TFF, 7 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket Trabzonspor ve Alanyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın da çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin ise kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

HangiKredi Ümraniyesporlu Anıl Demir de Bitexen Giresunspor karşılaşmasındaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildi.

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